CISA: Çin’de çelik fiyatları Kasım ayında daha da arttı, Aralık ayında düşebilir

Cuma, 18 Aralık 2020 15:43:32 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Kasım ayında Çin’de çelik talebi normal seviyede yer alarak çelik fiyatlarını olumlu etkilerken, soğuk havalar çelik fiyatlarını Aralık ayında olumsuz etkileyecek. CISA, Çin’in nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi gereken bazı faktörler olduğunu dile getirdi.

Bunlardan ilki, azalan nihai mamul stokları. 30 Kasım itibarıyla, Çin’de orta ve büyük ölçekli çelik üreticilerinin nihai mamul stoku 20 Kasım’a kıyasla 1,2 milyon mt veya %9,53 düşüşle 11,37 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İkincisi, Ulusal İstatistik Bürosu’na göre, Kasım ayında Çin’in ham çelik üretimi yıllık %8 artışla 87,66 milyon mt ve nihai mamul üretimi yıllık %10,8 artışla 117,34 milyon mt olurken, ülkedeki tüm çelik üreticilerinin günlük ortalama ham çelik üretimi aylık %1,7 düşüşle 2,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Üçüncü olarak ise, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi 11 Aralık itibarıyla yıl başına kıyasla %71,4 artış göstererek 155,15$/mt seviyesinde kaydedilerek, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Demir cevheri fiyatlarındaki keskin artış, çelik üreticilerinin kârlılığını olumsuz yönde etkiledi.

Kasım ayında çelik talebi normal seviyelerde yer alırken, çelik fiyatları, hammadde fiyatlarındaki istikrarlı artış nedeniyle yükseldi. Havalar giderek soğuyacağı için çelik talebi zayıflayacak, bunun da çelik fiyatlarını hafifçe düşürmesi bekleniyor.