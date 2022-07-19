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CISA: Çin’de çelik fiyatları Haziran ayında düşüşünü sürdürdü

Salı, 19 Temmuz 2022 11:17:42 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede çelik fiyatlarının Haziran ayında, son kullanıcıların zayıf talebi ve demir cevheri ile koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında görülen azalmalar nedeniyle düşüşünü sürdürdüğü belirtildi.

CISA’nın açıklamasına göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların Temmuz ayında dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

30 Haziran tarihi itibarıyla, ülkedeki orta ve büyük ölçekli şirketlerin nihai mamul stokları 20 Haziran’a kıyasla %17,42 düşerek 16,95 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ancak, Çin çelik fiyat endeksi söz konusu tarih itibarıyla aylık %8,01 ve yıllık %14,61 düşüş gösterdi.

Aynı zamanda Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, Haziran ayında Çin’in ham çelik üretimi yıllık %3,3 düşüşle 90,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Buna ek olarak, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi (CIOPI) aylık %4,6 düşüş gösterdi ve bu düşüş Mayıs ayında kaydedilene kıyasla 0,09 puan daha yüksek oldu.

Temmuz ayında ülkedeki çelik fiyatlarının, hammadde fiyatlarından gelen desteğin zayıf olması ve durgun talep nedeniyle düşmeye devam etmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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