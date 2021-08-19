CISA: Çin’de çelik fiyatları Ağustos ayında düşecek, üretim kısıtlamaları sert düşüşleri önleyebilir

Perşembe, 19 Ağustos 2021 11:51:19 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan son rapora göre, çelik fiyatları Temmuz ayında, üretime getirilen kısıtlamalar sonucunda ham çelik üretiminin azalmasıyla birlikte Haziran ayında kaydedilen düşüşe kıyasla yukarı yönlü hareket gösterdi.

Çin piyasasındaki durum, zayıf talep nedeniyle Ağustos ayında daha da kötüleşse de üretim kısıtlamalarının, sert düşüşleri önleyebileceği belirtildi.

CISA’nın açıklamasına göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

İlk olarak, nihai mamul stokları düşüş gösterdi. 10 Ağustos tarihi itibarıyla, Çin’in 20 büyük şehrinde yer alan büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 10 Temmuz tarihine kıyasla 120.000 mt veya %1 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %4 düşüşle 11,91 milyon mt oldu.

CISA’ya göre, Çin’in günlük ortalama ham çelik üretimi 1-10 Ağustos tarihleri arasında yıllık %4,4 düşüşle 2,04 milyon mt seviyesinde yer alarak Temmuz ayının sonundan bu yana yıllık düşüşün devam ettiğini gösterdi. Merkezi hükümetin, ham çelik üretiminin, yıl içerisinde yıllık düşüş göstereceğini yinelemesi nedeniyle ham çelik üretimi, ilerleyen zamanlarda daha da düşecek.

Son olarak, 31 Temmuz tarihi itibarıyla, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi (CIOPI), aylık %17,66 düşüşle ve yıllık %65,79 artışla 179,12$/mt seviyesinde yer almıştı. Yüksek demir cevheri fiyatları, çelik fiyatlarının artmasına yol açmıştı. Ancak, yine de çelik fiyatlarının düşme ihtimali bulunuyor.

Çin’de çelik fiyatlarının Ağustos ayında, ölü sezona bağlı olarak cansız seyreden talep nedeniyle sınırlı aralıkta dalgalanabileceği, çelik fiyatlarının ise üretimde beklenen azalma nedeniyle yılın kalanında artabileceği düşünülüyor.