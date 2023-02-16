CISA: Çin’de çelik arzı ve talebinin sabit kalması bekleniyor

Perşembe, 16 Şubat 2023 11:05:30 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) CEO’su He Wenbo tarafından 13 Şubat’ta Pekin’de gerçekleştirilen altıncı CISA genel toplantısında belirtildiği üzere, 2022 yılında çelik sektörünü tanımlayan belirli gelişmeler görüldü. İlk olarak, ham çelik üretimi ve çelik tüketimi yıllık bazda düşüş gösterdi. İkinci olarak, küresel çelik piyasası durgun oldu. Örneğin, Çin dışındaki ülkelerde ham çelik üretimi Çin’e kıyasla daha fazla geriledi. Ayrıca, çelik ihracatı 2021’e kıyasla sabit kaldı ve çelik fiyatları artan hammadde fiyatları nedeniyle artıştan düşüşe geçti. Öte yandan, çelik üreticilerinin kârlılığı yıllık bazda azaldı ve sabit varlık yatırımları araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla birlikte artış göstererek yapısal olarak iyileştirildi. Son olarak ise çevre koruma göstergeleri iyileşmeye devam etti.

Wenbo 2023 yılında ise dünya genelindeki ekonomik gelişimde görülen yavaşlamanın küresel çelik piyasasında tüketimi olumsuz etkilerken, Çin yerel piyasasında arz ve talebin sabit kalmasının beklendiğini belirtti. Gayrimenkul sektöründe çelik tüketimi hükümetin teşvik politikaları nedeniyle yavaşlayacak ve altyapı endüstrisi çelik talebinde önemli bir rol oynayacak. Buna ek olarak, makine endüstrisinin istikrarlı bir büyüme göstermeye devam edeceği düşünülüyor. Ayrıca, otomobil endüstrisi de büyüyecek ve bu da otomobil çeliğine yönelik talebi olumlu etkileyecek. Gemi üretim endüstrisinin ise yatay seyretmesi bekleniyor. Son olarak, ev aletlerine yönelik talebin artarak çelik talebindeki istikrarlı seyri koruması bekleniyor.