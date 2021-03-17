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CISA: Çin çelik sektörü yüksek enerji tüketen ve kirlilik yaratan sektörlerden sayılmamalı

Çarşamba, 17 Mart 2021 16:20:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği’ne göre (CISA), Çin’in çelik sektörü, yüksek seviyede enerji tüketen, kirlilik yaratan ve hammadde tüketen sektörlerin arasında sayılmamalı.

Çin’de yüksek oranda enerji tüketen, kirlilik yaratan ve hammadde tüketen sektörler, ihracat vergisi iadesi, çevresel koruma, maliye, finansman ve yatırım konularında bir takım kısıtlamalara tabi.

Çin’in sanayisi, on yıldan fazla süren bir kalkınmanın ardından, enerji tüketimi ve çevre koruması konularında önemli değişikliklere gitti. CISA’ya göre, Çin’in çelik sektörü kısıtlamalara tabi olmamalı.

CISA, metrik ton çelik üretimi başına tüketilen enerji miktarının, 1978 yılında kaydedilen 2.524 kilo standart kömür seviyesinden 553 kilo standart kömür seviyesine gerilediğini ve giderek daha fazla çelik üreticisinin ulusal düşük karbon salımı standartlarını karşıladığını belirtti.


Etiketler: Çin  çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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