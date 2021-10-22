CISA: Arz-talep dengesinin sağlanmasıyla birlikte Çin’de çelik fiyatlarının Ekim’de sertçe değişmesi beklenmiyor

Cuma, 22 Ekim 2021 12:06:27 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan son rapora göre, çelik fiyatları Eylül ayında, enerji tüketimine getirilen kısıtlamalara bağlı olarak çelik üretiminin azalması ve çelik arzının, yakın gelecekte daralması beklentisinin ortaya çıkması sonucunda, Ağustos ayına kıyasla yukarı yönlü hareket gösterdi.

CISA’nın açıklamasına göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

İlk olarak, nihai mamul stokları artış kaydetti. 10 Ekim tarihi itibarıyla, Çin’in 20 büyük şehrinde yer alan büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 30 Eylül tarihine kıyasla 200.000 mt veya %1,9 artarak ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %14,2 düşerek 10,85 milyon mt oldu.

CISA’ya göre, Çin’in günlük ortalama ham çelik üretimi, 1-10 Ekim tarihleri arasında, Eylül ayının sonunda kaydedilen 1,76 milyon mt’a kıyasla %5,9 artışla 1,87 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, 1-7 Ekim tarihlerindeki tatil dönemi sonrasında, üreticilerin, üretime yeniden başladığını gösteriyor.

Son olarak, 30 Eylül tarihi itibarıyla, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi (CIOPI), aylık %22,14 düşüşle ve yıllık %2,82 artışla 118,58$/mt seviyesinde yer almıştı. İthal demir cevheri fiyatlarının düşmesine rağmen koklaşabilir taş kömürü ve hurda fiyatlarında kaydedilen artışa bağlı olarak üreticilerin, üretim maliyetleri arttı.

Havaların soğumasıyla birlikte çelik talebinin cansız seyredeceği göz önünde bulundurulduğunda, Çin’de çelik fiyatlarının sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor. Ayrıca, Çin merkezi hükümetinin, ham çelik üretimini, yılın geri kalanında azaltmayı planlaması da sınırlı arz nedeniyle fiyatları yükseltecek.