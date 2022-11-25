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CISA: Arz-talep dengesinin sabit kalması bekleniyor, dolayısıyla fiyatlar belirli bir aralıkta dalgalanacak

Cuma, 25 Kasım 2022 10:31:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamada, çelik talebi ülkenin bazı bölgelerindeki soğuk havalar nedeniyle zayıfladığı için Ekim ayında çelik fiyatları hafifçe düştü.

CISA’nın açıklamasına göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların Kasım-Aralık döneminde dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

Ekim ayında ülkenin ham çelik üretimi, bu yılın ilk altı ayında çelik üretimi nispeten düşük bir seviyede yer aldığı için yıllık %11 artış gösterdi. Ancak, yılın en canlı dönemi olan Eylül ve Ekim aylarında çelik talebi piyasa oyuncularının beklediği kadar iyi olmadı.

Öte yandan, ithal demir cevheri fiyatları artış gösterdi. Örneğin, söz konusu fiyatlar 16 Kasım tarihinde, Ekim sonuna kıyasla 17,94$/mt veya %22,6 artışla 97,32$/mt seviyesine yükseldi. Ancak söz konusu dönemde nihai mamul fiyatları hafifçe gerileyerek, çelik üreticilerinin maliyet azaltmaya ve kârlılığı iyileştirmeye dikkat etmeleri gerektiğini gösterdi.

Kasım ayında havalar giderek soğusa da, ülkenin bazı bölgelerinde uygulanacak üretim kısıtlamaları çelik fiyatlarını arz tarafından destekleyecek. Bu nedenle piyasa oyuncuları, Kasım ayında çelik piyasasındaki arz-talep dengesinin sabit kalacağını düşünüyor. Dolayısıyla, önümüzdeki haftalarda Çin’de yerel çelik fiyatlarının belirli bir aralıkta dalgalanması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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