CISA: 620 milyon mt üretim kapasiteli çelik sektörü çok düşük karbon salımlı üretime geçiyor

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 14:23:08 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) CEO’su He Wenbo, Şangay şehrinde 11.si düzenlenen Çin Uluslararası Çelik Kongresi’nde, çelik üretim kapasitesi bu yılın Şubat ayı itibarıyla 620 milyon mt seviyesinde yer alan 229 çelik üreticisinin, karbon salımını çok düşük seviyelere çektiğini veya çekme hazırlığında olduğunu söyledi.

Wenbo konuya ilişkin, “Karbon salımını azaltmak, Çinli çelik üreticilerine pahalıya mal olacak. Örneğin, Çinli çelik üreticilerinin toplam yatırımı 260 milyar RMB’yi (41 milyar $) bulurken, işletme maliyetleri ise yıllık 50 milyar RMB (7,85 milyar $) artacak,” dedi.

Çin’in ham çelik üretimi 2020 yılında 1,06 milyar mt seviyesinde kaydedilmişti.