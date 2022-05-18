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Çinli YongGang dünyanın en büyük çaplı blumunu üretti

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 13:54:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Çinli çelik üreticisi YongGang’ın 1.200 mm çapındaki dünyanın en büyük yuvarlak blumunu ürettiğini açıkladı.

Danieli tarafından tedarik edilen dört bantlı blum döküm ünitesi 26 Mart tarihinde devreye alındı. Dört banttan ikisi 1.200 mm çapında blum dökerken, diğer iki bant ise 1 m çapında yuvarlak blum üretecek. Döküm ünitesi, yıllık toplam 1 milyon mt’un üzerindeki kapasitesiyle 700-1.200 mm çapında büyük yuvarlak blum üretmek üzere tasarlandı.

Söz konusu blumlar düşük alaşımlı çelik kalitelerine sahip yenilenebilir enerji ürünleri, rüzgar türbini kuleleri, dişli kutuları ve şaft yataklarının üretiminde ihtiyaç duyulan bileşenlere yönelik artan talebi karşılamayı amaçlıyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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