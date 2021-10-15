Çinli HBIS net kârının Ocak-Eylül döneminde %98,23-106,85 artmasını bekliyor
Cuma, 15 Ekim 2021 12:22:31 (GMT+3)
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Şanghay
Hebei Iron and Steel Group’un bağlı kuruluşu HBIS Company Limited, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, net kârının yıllık %98,23-106,85 artışla 2,3-2,4 milyar RMB (360-370 milyon $) seviyesinde yer almasını beklediğini bildirdi.
1$ = 6,4386 RMB
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