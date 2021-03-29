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Çinli çelik ve haddeleme şirketlerinin brüt kârı Ocak-Şubat döneminde %271 arttı

Pazartesi, 29 Mart 2021 12:28:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde 41 büyük sanayi sektörünün 38’inde toplam brüt kâr yıllık bazda artarken, ikisinde düştü ve birinde yatay seyretti. Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %271 artışla 48,05 milyar RMB (7,3 milyar $) oldu.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %2.525,6 artışla 83,23 milyar RMB (12,7 milyar $) olarak kaydedildi.

Aynı dönemde, Çin'in madencilik sektörünün toplam brüt kârı yıllık %3.895,8 artışla 9,59 milyar RMB (1,5 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %182,6 artışla 23,09 milyar RMB (3,5 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ve ulaşım ekipmanı sektörünün brüt kârı yıllık %508 artışla 4,56 milyar RMB (700 milyon $) oldu.

2020 yılının Ocak-Şubat döneminde, Covid-19 salgını Çin’deki büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârını olumsuz etkiledi. Dolayısıyla, bu yılın aynı döneminde söz konusu şirketlerin brüt kârı yıllık bazda keskin artışlar gösterdi.

Bu yılın ilk iki ayında Çin’deki büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı, yıllık bazda 1,79 kat ve 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen seviyeye kıyasla %72,1 artışla 1,11 trilyon RMB (170 milyar $) seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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