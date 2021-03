Çinli çelik üreticileri Fujian eyaletinde tesislere yatırım yapacak

Cuma, 05 Mart 2021 14:52:06 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Baowu Group ve Fujian eyaleti merkezli bölgesel üretici Sangang Iron and Steel Group, Fujian eyaletinde iki adet çelik projesine 20 milyar RMB (3,09 milyar $) yatırım yapmak için iş birliği anlaşması imzaladı.

Baowu’ya bağlı Taiyuan Iron and Steel Group, Fujian eyaletinde bulunan Baosteel Desheng Stainless Steel şirketinin yıllık 3,22 milyon mt paslanmaz çelik üretmeyi hedefleyen paslanmaz çelik projesine 10 milyar RMB (1,55 milyar $) yatırım yapacak.

Sangang Iron and Steel ise çelik ürünler ve bununla bağlantılı gemi yatağı, boru hattı koridoru, akıllı ürün sahası, akıllı depolama sistemi, çelik işleme ve dağıtım sistemi ile büyük veri depolama işlem platformu dahil olmak üzere altyapıyla alakalı tesislere 10 milyar RMB (1,55 milyar$) yatırım yapmayı planlıyor. Luoyuan Minguang Iron and Steel Co., Ltd Yönetici Müdürü Pan Jianzhou, o zamana dek “Sangang daha zengin bir ürün portföyüne sahip olacak ve H-profil segmentinde daha rekabetçi olacak,” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, Jiangsu merkezli Wuxi Xinsanzhou Special Steel Co., Ltd Fujian’da yıllık 1,1 milyon mt kapasiteli bir soğuk haddeleme projesine 3,5 milyar RMB (540 milyon $) yatırım yapmayı hedefliyor.