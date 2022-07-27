Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı yılın ilk yarısında %68,7 düştü

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 11:18:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 16’sında toplam brüt kâr bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda artarken, 25’inde azaldığı gözlendi. Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %68,7 düşerek 82,61 milyar RMB (12,2 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve bu düşüş Ocak-Mayıs döneminde kaydedilen düşüşe kıyasla 4,5 puan daha yüksek oldu.

Bu yılın ilk altı ayında, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %25,5 düşüşle 212,9 milyar RMB (31,4 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, düşüş hızı yılın Ocak-Mayıs döneminde kaydedilene kıyasla 12 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %4 düşüşle 40,64 milyar RMB (6 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %8,4 düşüşle 83,15 milyar RMB (12,3 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %3,7 düşüşle 27,28 milyar RMB (4 milyar $) olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %1 artarak 4,27 trilyon RMB (630 milyar $) oldu.

1$ = 6,7731 RMB