Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Temmuz döneminde çok yüksek artış kaydetti

Cuma, 27 Ağustos 2021 10:57:41 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 36’sında toplam brüt kâr Ocak-Temmuz döneminde yıllık bazda artarken, ikisinde azaldı ve diğer ikisinde ise zarardan kâra dönüldü.

Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık 1.816 kat artarak 296,48 milyar RMB (45,8 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %19,7 artışla 322,11 milyar RMB (49,7 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, Çin'in madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %189,8 artışla 56,34 milyar RMB (5,9 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %43,9 artışla 108,68 milyar RMB (16,8 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ve diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %10,3 artışla 32,30 milyar RMB (5 milyar $) olarak kaydedildi.

Madencilik ve hammadde sektörünün brüt kârı ise söz konusu dönemde, sırasıyla yıllık 2,03 kat ve %50,9 artış gösterdi. Söz konusu artışlar, Haziran ayında kaydedilene kıyasla daha hızlı oldu.

1$ = 6,4863 RMB