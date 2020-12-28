Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Kasım döneminde %9,9 düştü

Pazartesi, 28 Aralık 2020 14:12:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde 41 büyük sanayi sektörünün 25’inde toplam brüt kâr yıllık bazda artarken, 15’inde azaldı ve birinde sabit kaldı. Söz konusu dönemde metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %9,9 düşüşle 211,49 milyar RMB (32,4 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, bu düşüş oranı yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 3 puan daha yavaş oldu.

Bu yılın ilk 11 ayında, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %7,2 artışla 478,11 milyar RMB (73,2 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, bu artış oranı yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 0,6 puan daha yüksek seviyede yer aldı.

Aynı dönemde, Çin'in madencilik sektörünün toplam brüt kârı yıllık %45 artışla 33,24 milyar RMB (5,1 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %4,4 artışla 142,98 milyar RMB (21,9 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ve ulaşım ekipmanı sektörünün brüt kârı yıllık %1,1 artışla 52,04 milyar RMB (8 milyar $) olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, büyük ve orta ölçekli Çinli çelik şirketlerinin toplam brüt kârı yıllık bazda %2,4 artışla 5,74 trilyon RMB (880 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve yıllık bazda kaydedilen bu artış, yılın ilk on ayında kaydedilen artış oranına kıyasla 1,7 puan daha yüksek oldu.