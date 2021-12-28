Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Kasım döneminde %104,3 arttı

Salı, 28 Aralık 2021 12:04:31 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 33’ünde toplam brüt kâr, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık bazda artarken, yedisinde azaldı ve birinde ise zararın azaldığı gözlendi. Aynı dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %104,3 artarak 415,30 milyar RMB (65,2 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, Ocak-Ekim döneminde kaydedilen artışa kıyasla 27,7 puan daha yavaş oldu.

Otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %2,9 düşüşle 423,37 milyar RMB (66,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %1,2 artmıştı.

Söz konusu dönemde, Çin'in madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %114,3 artışla 76,86 milyar RMB (12,1 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %31,6 artışla 194,95 milyar RMB (30,6 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %11,2 artışla 58,77 milyar RMB (9,2 milyar $) olarak kaydedildi.

Büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %38 artarak 7,98 trilyon RMB (1,25 trilyon $) oldu. Söz konusu artış, yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 4,2 puan daha yavaş oldu.