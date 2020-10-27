Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %18,7 düştü

Salı, 27 Ekim 2020 14:40:25 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 41 büyük sanayi sektörünün 21’inde toplam brüt kâr yıllık bazda artarken, 20’sinde azaldı. Söz konusu dönemde metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %18,7 düşüşle 157,74 milyar RMB (22,6 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, bu düşüş oranı yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 4,4 puan daha yavaş oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %3 artışla 360,71 milyar RMB (51,6 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, bu artış oranı yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 1,5 puan yüksek.

Aynı dönemde, Çin'in madencilik sektörünün toplam brüt kârı yıllık %45,5 artışla 25,88 milyar RMB (3,7 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %1,1 düşüşle 102,6 milyar RMB (14,7 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ve ulaşım ekipmanı sektörünün brüt kârı yıllık %0,8 artışla 40,3 milyar RMB (5,8 milyar $) olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, büyük ve orta ölçekli Çinli çelik şirketlerinin toplam brüt kârı yıllık bazda %2,4 düşüşle 4,37 trilyon RMB (625 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve yıllık bazda kaydedilen bu düşüş, yılın ilk sekiz ayında kaydedilen düşüş oranına kıyasla 2 puan daha yavaş oldu.

NBS’nin sanayi biriminin kıdemli istatistik uzmanı Zhu Hong, Eylül ayında büyük ve orta ölçekli Çinli çelik şirketlerinin toplam brüt kârının yıllık %10,1 artış gösterdiğini, bu artışın ise Ağustos ayında kaydedilene kıyasla 9 puan daha yavaş olduğunu belirtti. Hong, bu yavaşlamanın çoğunlukla endüstriyel ürün fiyatlarındaki artışın söz konusu şirketlerin kârlılığını kısıtlamasından kaynaklandığını söyledi.