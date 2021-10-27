Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %144,8 arttı

Çarşamba, 27 Ekim 2021 12:13:22 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 35’inde toplam brüt kâr, bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda artarken, beşinde azaldı ve birinde ise zarardan kâra dönüldü.

Aynı dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %144,8 artarak 366,59 milyar RMB (57,4 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, Ocak-Ağustos döneminde kaydedilen artışa kıyasla 10,8 puan daha yavaş oldu.

Otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %1,2 artışla 379,98 milyar RMB (59,6 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu artış, yılın ilk sekiz ayında kaydedilen artışa kıyasla 4,3 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, Çin'in madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %145,8 artışla 72,80 milyar RMB (11,4 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %35,7 artışla 145,03 milyar RMB (22,7 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %5 artışla 43,06 milyar RMB (6,7 milyar $) olarak kaydedildi.

Büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, yıllık %44,7 artarak 6,34 trilyon RMB (990 milyar $) oldu. Söz konusu artış, yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 4,8 puan daha yavaş oldu.

1$ = 6,3856 RMB