Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Ağustos döneminde %155,6 arttı

Salı, 28 Eylül 2021 13:39:48 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 37’sinde toplam brüt kâr bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda artarken, ikisinde azaldı ve birinde ise değişim göstermedi. Aynı dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %155,6 artarak 333,47 milyar RMB (51,6 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, Ocak-Temmuz döneminde kaydedilen artışa kıyasla 26 puan daha yavaş oldu.

Otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %5,5 artışla 343,83 milyar RMB (53,2 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu artış, Ocak-Temmuz ayında kaydedilen artışa kıyasla 14,2 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, Çin'in madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %167,8 artışla 65,69 milyar RMB (10,2 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %42,3 artışla 127,46 milyar RMB (19,7 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %7,4 artışla 35,97 milyar RMB (5,6 milyar $) olarak kaydedildi.

Büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, yıllık %49,5 artarak 5,60 trilyon RMB (870 milyar $) oldu. Söz konusu artış, yılın ilk yedi ayında kaydedilene kıyasla 7,8 puan daha yavaş oldu.

1$ = 6,4608 RMB