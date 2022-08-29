Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Temmuz döneminde %80,8 düştü

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 13:43:41 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 16’sında toplam brüt kâr bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık bazda artarken, 25’inde azaldığı gözlendi. Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %80,8 düşerek 56,9 milyar RMB (8,3 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve bu düşüş Ocak-Haziran döneminde kaydedilen düşüşe kıyasla 12,1 puan daha yüksek oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %14,4 düşüşle 273,94 milyar RMB (39,9 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, düşüş hızı yılın Ocak-Haziran döneminde kaydedilene kıyasla 11,1 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %23,4 düşüşle 43,93 milyar RMB (6,4 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %11,1 düşüşle 97,75 milyar RMB (14,2 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %1 artışla 33,47 milyar RMB (4,9 milyar $) olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %1,1 düşerek 4,89 trilyon RMB (710 milyar $) oldu.

1$ = 6,8698 RMB