Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Şubat döneminde %56,5 düştü

Pazartesi, 28 Mart 2022 10:49:39 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 21’inde toplam brüt kâr bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda artarken, 19’unda azaldı ve birinde ise zararın azaldığı gözlendi. Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %56,5 düşerek 29,10 milyar RMB (3,2 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Brüt kâr geçtiğimiz yıl %75,5 artmıştı.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %9,9 düşüşle 74,14 milyar RMB (11,6 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılında otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %1,9 artmıştı.

Öte yandan madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %15,5 artışla 12,6 milyar RMB (1,97 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %0,6 düşüşle 23,17 milyar RMB (3,63 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %34,7 düşüşle 3,01 milyar RMB (472 milyon $) olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %5 artarak 1,15 trilyon RMB (180 milyar $) oldu.