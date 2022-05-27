Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Nisan döneminde %55,7 düştü

Cuma, 27 Mayıs 2022 10:38:43 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 19’unda toplam brüt kâr bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda artarken, 20’sinde azaldığı, birinde zarardan kâra geçildiği ve birinde ise kârın sabit kaldığı gözlendi. Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %55,7 düşerek 65,97 milyar RMB (9,9 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve bu düşüş Ocak-Mart döneminde kaydedilen artışa kıyasla 6 puan daha yüksek oldu.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %33,4 düşüşle 118,28 milyar RMB (17,7 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %9,5 artışla 27,56 milyar RMB (4,1 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %8 düşüşle 51,57 milyar RMB (7,56 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %13,3 düşüşle 12,73 milyar RMB (1,9 milyar $) olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %3,5 artarak 2,66 trilyon RMB (390 milyar $) oldu.

1$ = 6,7387 RMB