Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Mart döneminde %8,5 arttı

Çarşamba, 27 Nisan 2022 11:33:56 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 24’ünde toplam brüt kâr bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık bazda artarken, 15’inde azaldığı, birinde zararın azaldığı ve birinde ise kârın sabit kaldığı gözlendi. Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %49,7 düşerek 42,24 milyar RMB (6,4 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %11,9 düşüşle 114,98 milyar RMB (17,5 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %17,4 artışla 19,9 milyar RMB (3 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık bazda değişiklik göstermeyerek 37,05 milyar RMB (5,6 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %15,3 düşüşle 8,88 milyar RMB (1,4 milyar $) olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %8,5 artarak 1,96 trilyon RMB (300 milyar $) oldu.