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Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Kasım döneminde %94,5 düştü

Salı, 27 Aralık 2022 10:28:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 20’sinde toplam brüt kâr bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık bazda artarken, 21’inde azaldığı gözlendi. Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %94,5 düşerek 22,92 milyar RMB (3,3 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve bu düşüş Ocak-Ekim döneminde kaydedilen düşüşe kıyasla 1,8 puan daha yüksek oldu.

Bu yılın ilk 11 ayında, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %0,3 artışla 476,3 milyar RMB (68,5 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, bu artış Ocak-Ekim dönemindeki artışa kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %27,6 düşüşle 54,85 milyar RMB (7,9 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %10,4 düşüşle 178,7 milyar RMB (25,7 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %8,2 artışla 64,07 milyar RMB (9,2 milyar $) olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %3,6 düşerek 7,72 trilyon RMB (1,1 trilyon $) oldu.

1$ = 6,9546 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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