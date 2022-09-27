Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Ağustos döneminde %87,7 düştü

Salı, 27 Eylül 2022 11:23:25 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 16’sında toplam brüt kâr bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda artarken, 25’inde azaldığı gözlendi. Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %87,7 düşerek 41,05 milyar RMB (5,8 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve bu düşüş Ocak-Temmuz döneminde kaydedilen düşüşe kıyasla 6,9 puan daha yüksek oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %7,3 düşüşle 316,28 milyar RMB (44,7 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, düşüş hızı yılın Ocak-Temmuz döneminde kaydedilene kıyasla 7,1 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %27,9 düşüşle 47,95 milyar RMB (6,8 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %11,5 düşüşle 114,6 milyar RMB (16,2 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %4,7 artışla 38,57 milyar RMB (5,5 milyar $) olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %2,1 düşerek 5,53 trilyon RMB (780 milyar $) oldu.

1$ = 7,0722 RMB