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Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı 2022’de %91,3 düştü

Çarşamba, 01 Şubat 2023 11:10:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 21’inde toplam brüt kâr 2022’de yıllık bazda artarken, 19’unda azaldığı gözlendi. Söz konusu yılda, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı %91,3 düşerek 36,55 milyar RMB (5,4 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve bu düşüş Ocak-Kasım döneminde kaydedilen düşüşe kıyasla 3,2 puan daha yavaş oldu.

2022 yılında, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %0,6 artışla 531,96 milyar RMB (78,8 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, bu artış Ocak-Kasım dönemindeki artışa kıyasla 0,3 puan daha yüksek oldu.

Öte yandan madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %22 düşüşle 59,49 milyar RMB (8,8 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %10,5 düşüşle 206,57 milyar RMB (30,6 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %44,5 artışla 76,87 milyar RMB (11,4 milyar $) olarak kaydedildi.

Söz konusu yılda, büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %4 düşerek 8,4 trilyon RMB (1,24 trilyon $) oldu.

1$ = 6,7492 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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