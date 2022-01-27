Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı 2021 yılında %75,5 arttı

Perşembe, 27 Ocak 2022 11:02:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 32’sinde toplam brüt kâr 2021 yılında yıllık bazda artarken, sekizinde azaldı ve birinde ise kârdan zarara dönüldüğü gözlendi. Metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %75,5 artarak 424,10 milyar RMB (67,1 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, Ocak-Kasım döneminde kaydedilen artışa kıyasla 28,8 puan daha yavaş oldu.

Geçtiğimiz yıl, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %1,9 artışla 530,57 milyar RMB (84 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %3,4 düşmüştü.

Öte yandan, madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %113,5 artışla 77,45 milyar RMB (12,2 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %28,7 artışla 225,67 milyar RMB (35,6 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %15,9 düşüşle 53,81 milyar RMB (8,5 milyar $) olarak kaydedildi.

2021 yılında, büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %34,3 artarak 8,71 trilyon RMB (1,37 trilyon $) oldu. Söz konusu artış, Ocak-Kasım döneminde kaydedilene kıyasla 3,7 puan daha yavaş oldu.

1$ = 6,3382 RMB