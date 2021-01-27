Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı 2020 yılında %7,5 düştü

Çarşamba, 27 Ocak 2021 15:27:06 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 2020 yılında 41 büyük sanayi sektörünün 26’sında toplam brüt kâr yıllık bazda artarken, 15’inde azaldı. Söz konusu dönemde metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %7,5 düşüşle 246,46 milyar RMB (38,2 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, bu düşüş oranı yılın ilk on bir ayında kaydedilene kıyasla 2,4 puan daha yavaş oldu.

Geçtiğimiz yıl, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %4 artışla 509,36 milyar RMB (78,8 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, bu artış oranı yılın ilk on bir ayında kaydedilene kıyasla 3,2 puan daha düşük seviyede yer aldı.

Aynı dönemde, Çin'in madencilik sektörünün toplam brüt kârı yıllık %74,9 artışla 38,06 milyar RMB (5,9 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %4,1 artışla 168,71 milyar RMB (26,1 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ve ulaşım ekipmanı sektörünün brüt kârı yıllık %1,5 düşüşle 62,61 milyar RMB (9,7 milyar $) olarak kaydedildi.

2020 yılında, büyük ve orta ölçekli Çinli çelik şirketlerinin toplam brüt kârı yıllık bazda %4,1 artışla 6,45 trilyon RMB (1 trilyon $) seviyesinde kaydedildi ve yıllık bazda kaydedilen bu artış, yılın ilk on bir ayında kaydedilen artış oranına kıyasla 1,7 puan daha yüksek oldu.