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Çin çelik, alüminyum ve çimento sektörlerini karbon emisyonu ticaretine dâhil edecek

Perşembe, 27 Mart 2025 10:58:06 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı (MEE), 26 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında, ulusal karbon emisyon ticareti pazarının ilk kez genişletileceğini duyurdu. Bu kapsamda bakanlık çelik, çimento ve alüminyum sektörlerini Ulusal Karbon Emisyon Ticareti Çalışma Planına dâhil edecek.

Şu anda Çin’in karbon emisyonu piyasası sadece enerji sektöründeki 2.200 adet başlıca işletmeyi içeriyor ve burada yıllık karbon emisyonu 5 milyar mt'un üzerinde yer alıyor. Ancak çelik, çimento ve alüminyum sanayi yılda 3 milyar mt karbon emisyonuna neden oluyor. Bu sektörlerin de plana dahil edilmesiyle ulusal karbon emisyon ticareti piyasasına 1.500 adet tesis eklenecek ve Çin'in toplam karbon emisyonunun %60'ını kapsayacak.

Bakanlığın konuyla ilgili detaylı açıklamayı yakın zamanda yapması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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