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Çinli araç üreticileri yeni elektrikli araç piyasasındaki yatırımlarını artıracak

Pazartesi, 28 Şubat 2022 17:15:00 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede binek araç satışları bu yılın Ocak ayında aylık %9,7 düşüşle ve yıllık %6,7 artışla 2,19 milyon adet seviyesinde yer aldı.

CAAM Genel Sekreteri Cui Dongshu, yeni elektrikli araç satışlarının geçtiğimiz yıl yıllık bazda iki kat artarken, yeni elektrikli araçlar için verilen toplam kredilerin yıllık %56 artışla 8,43 milyon seviyesinde yer aldığını bildirdi. Bu durum ülkede yeni elektrikli araç üretimine yatırım yapan araç üreticilerinin sayısının arttığını gösteriyor.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gümrük ve Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından 2 Temmuz 2018 tarihinde yapılan ortak açıklamada, araç üreticilerine yönelik ortalama yakıt tüketimine ve yeni elektrikli araç üretimine göre değişiklik gösteren bir vergi türü duyurulmuştu (Yakıt tüketimi olumsuz, yeni elektrikli araç üretimi olumlu değer olarak kabul edilmektedir).


Etiketler: Çin  otomotiv  Uzak Doğu  yatırım  |  benzer haberler »

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