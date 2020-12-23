Çin’in Zhejiang eyaletinde 22 Aralık’ta 20 ulaşım projesi başlatıldı

Çarşamba, 23 Aralık 2020 12:06:01 (GMT+3) | Şanghay

22 Aralık’ta, Çin’in Zhejiang eyaletinde toplamda 101,4 milyar RMB (15,5 milyar $) yatırımla 20 adet ulaşım projesi başlatıldı. Yedi otoban projesine 70,6 milyar RMB (10,8 milyar $), altı normal yol projesine 25,6 milyar RMB (33,9 milyar $) ve yedi su yolu projesine 5,2 milyar RMB (800 milyon $) yatırım yapılacak.

Zhejiang Ulaşım Departmanı Yöneticisi Chen Lixing, 2016-20 döneminde Zhejiang eyaletinde otobanlara toplam 308 milyar RMB yatırım yapıldığını söyledi. 2021-25 döneminde ise Zhejiang’ta ulaşıma 2 trilyon RMB (300 milyar $) yatırım yapılacak.

1$ = 6,5558 RMB