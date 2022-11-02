Çin’in yeni özel tahvilleri Ocak-Ekim döneminde 3,97 trilyon RMB oldu

Çarşamba, 02 Kasım 2022 11:41:32 (GMT+3) | Şanghay

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’in yeni özel tahvilleri 3,97 trilyon RMB (550 milyar $) oldu.

Yalnızca Ekim ayında ise ülkenin yeni özel tahvilleri 427,91 milyar RMB (59,4 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu, yerel hükümetlerin 2023 yılındaki özel tahvil projelerine başvurmak için acele etmelerini talep etti. Bu hamle, ülkenin ekonomik iyileşmesinin daha istikrarlı hale getirilmesine yardımcı olacak.