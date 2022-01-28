Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımlarının 2021 yılında %3,1 artması bekleniyor

Cuma, 28 Ocak 2022 12:18:38 (GMT+3) | Şanghay



Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımlarının 2021 yılında yıllık %3,1 artışla 3,5 trilyon RMB (550 milyar $) seviyesini geçmesi ve iki yıllık ortalama artışın ise %5,1 olması bekleniyor.

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