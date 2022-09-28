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Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları Ocak-Ağustos döneminde %6,6 arttı

Çarşamba, 28 Eylül 2022 11:30:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %6,6 artışla 2,34 trilyon RMB (330 milyar $) oldu. Öte yandan, kara ve su yollarına yapılan yatırım yıllık %9,5 artışla 1,87 trilyon RMB (260 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, kara yolu, su yolu, iç nehir ve sahil tesisleri yapımına yönelik sabit varlık yatırımları sırasıyla yıllık %9,5, %8,6, %7,6 ve %8,9 artışla 1,77 trilyon RMB (250 milyar $), 99,7 milyar RMB (14 milyar $), 46,99 milyar RMB (6,6 milyar $) ve 51,96 milyar RMB (7,3 milyar $) seviyelerinde yer aldı.

1$ = 7,1107 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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