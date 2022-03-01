﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları 2021 yılında %4 arttı

Salı, 01 Mart 2022 12:23:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulaştırma Bakanı Li Xiaopeng tarafından yapılan açıklamada, ulaştırma sektöründeki toplam sabit varlık yatırımlarının 2021 yılında yıllık %4 artışla 3,6 trilyon RMB (570 milyar $) seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Bakan Xiaopeng 4.000 kilometre uzunluğunda yeni demir yolu hattının inşa edildiğini ve toplam yüksek hızlı tren hattının uzunluğunun 40.000 kilometreye çıktığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl, 8.000 kilometreden fazla hız sınırı yüksek kara yolu inşa edilirken, hız sınırı yüksek kara yollarının toplam uzunluğu 168.000 kilometreyi aştı. Öte yandan 1.000 kilometre uzunluğunda yeni kentsel raylı ulaşım sisteminin inşa edildiği ve toplam kentsel raylı ulaşım sisteminin uzunluğunun 8.000 kilometreyi geçtiği eklendi.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  yatırım  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

28 Şub

Çinli araç üreticileri yeni elektrikli araç piyasasındaki yatırımlarını artıracak

Son Tarihli İlgili Haberler

22 Şub

Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak ayında %0,1 arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

17 Şub

Çin’in Guangxi eyaleti bu yıl içerisinde 9 çelik projesini hayata geçirecek

Son Tarihli İlgili Haberler

11 Şub

Valin Lianyuan Steel yeni sıcak sac üretim hattının inşasına başladı

Son Tarihli İlgili Haberler

10 Şub

Çin’de su kaynaklarını korumaya yönelik inşası devam eden projelere yapılan yatırım 1 trilyon RMB’yi geçti