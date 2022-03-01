Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları 2021 yılında %4 arttı

Salı, 01 Mart 2022 12:23:02 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulaştırma Bakanı Li Xiaopeng tarafından yapılan açıklamada, ulaştırma sektöründeki toplam sabit varlık yatırımlarının 2021 yılında yıllık %4 artışla 3,6 trilyon RMB (570 milyar $) seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Bakan Xiaopeng 4.000 kilometre uzunluğunda yeni demir yolu hattının inşa edildiğini ve toplam yüksek hızlı tren hattının uzunluğunun 40.000 kilometreye çıktığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl, 8.000 kilometreden fazla hız sınırı yüksek kara yolu inşa edilirken, hız sınırı yüksek kara yollarının toplam uzunluğu 168.000 kilometreyi aştı. Öte yandan 1.000 kilometre uzunluğunda yeni kentsel raylı ulaşım sisteminin inşa edildiği ve toplam kentsel raylı ulaşım sisteminin uzunluğunun 8.000 kilometreyi geçtiği eklendi.