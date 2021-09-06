Çin’in toplam otomobil satışlarının Ağustos ayında %8,2 düşüşle 1,71 milyon adede gerilemesi bekleniyor

Pazartesi, 06 Eylül 2021 11:14:37 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin toplam otomobil satışlarının bu yılın Ağustos ayında aylık %8,2 ve yıllık %21,8 düşüşle 1,71 milyon adet seviyesinde yer alması bekleniyor.

Özellikle, Ağustos ayında, binek araç ve ticari araç satışlarının sırasıyla yıllık %17,5 ve yıllık %43,8 düşmesi bekleniyor.

Ayrıca, Çin’in otomobil satışlarının bu yılın ilk sekiz ayında yıllık %13,1 artışla 16,47 milyon adet olması, binek araç ile ticari araç satışlarının ise sırasıyla yıllık %15,1 ve %5,4 artış göstermesi bekleniyor.