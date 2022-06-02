Çin’in teşvik politikası 2022’de araç satışlarını 2 milyon adet artıracak

Perşembe, 02 Haziran 2022 10:42:12 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) Genel Sekreter Yardımcısı Chen Shihua, 2021 yılında Çin’de motor silindir hacmi 2 litre ve altında olan binek araç satışlarının, toplam araç satışlarının %96,8’ini oluşturduğunu söyledi.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Çin Maliye Bakanlığı ve Çin Vergi İdaresi 31 Mayıs’ta bazı binek araçların alım vergilerini düşüreceklerini açıklamıştı.

Chen, bu gelişmenin 2022’de ülkedeki araç satışlarını 2 milyon adet artıracağını ve araçlara yönelik 300-350 milyar RMB (45-52,6 milyar $) daha harcama yapılacağını belirtti.