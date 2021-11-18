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Çin’in sıcak sac üretimi Ocak-Ekim döneminde %5,8 arttı

Perşembe, 18 Kasım 2021 13:44:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in sıcak sac üretimi, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %5,8 artışla 150,42 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, Ocak-Eylül döneminde kaydedilene kıyasla 2,2 puan daha yavaş oldu.

Ekim ayında, ülkenin sıcak sac üretimi aylık %10,6 ve yıllık %15 düşüşle 12,67 milyon mt oldu. Söz konusu düşüş, Eylül ayında kaydedilene kıyasla 5,8 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu ayda, ortalama yerel sıcak sac fiyatları, vadeli çelik fiyatlarının gerilemesi nedeniyle aşağı yönlü hareket etti.

Soğuk sac üretimi ise, Ocak-Ekim döneminde, yıllık %12,2 artışla 36,03 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 2,2 puan daha yavaş oldu.

Aynı ayda, soğuk sac üretimi aylık %0,25 ve yıllık %3 düşüşle 3,58 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: soğuk haddelenmiş  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  Uzak Doğu  yassı ürünler  Çin  |  benzer haberler »


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