﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in sıcak sac üretimi birinci çeyrekte hızla arttı

Perşembe, 22 Nisan 2021 12:18:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’in sıcak sac üretimi, yıllık bazda %16 artarak 45,05 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu artış hızı, bu yılın Ocak-Şubat dönemindeki artış oranına kıyasla 0,6 puan daha yüksek oldu.

SteelOrbis verilerine göre, Şubat ayında Çin’de ortalama yerel sıcak sac fiyatları, Mart ayında en yüksek seviyesine ulaşarak 31 Mart tarihinde 5.340 RMB/mt depo çıkışı seviyesinde kaydedildi. Bu artışta vadeli sıcak sac fiyatlarındaki yükseliş ve son kullanıcılardan gelen iyi talep rol oynadı.

Ocak-Mart döneminde Çin’in soğuk sac üretimi ise yıllık %32,7 artışla 10,04 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde yıllık bazda kaydedilen bu artış, Ocak-Şubat döneminde kaydedilene kıyasla 3,4 puan daha düşük oldu.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  üretim  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22  Nis

Çin’in demir cevheri üretimi birinci çeyrekte %21,6 arttı
01  Nis

Ansteel’in net kârı 2020’de %10,69 arttı
01  Nis

Valin Steel’in net kârı 2020’de %46 artarken, çelik üretimi %10 yükseldi
30  Mar

Nanjing Steel’in net kârı 2020’de %9,2 arttı
30  Mar

Masteel’in net kârı 2020’de %75,74 artarken, ham çelik üretimi %5,7 arttı