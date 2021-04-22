Çin’in sıcak sac üretimi birinci çeyrekte hızla arttı

Perşembe, 22 Nisan 2021 12:18:02 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’in sıcak sac üretimi, yıllık bazda %16 artarak 45,05 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu artış hızı, bu yılın Ocak-Şubat dönemindeki artış oranına kıyasla 0,6 puan daha yüksek oldu.

SteelOrbis verilerine göre, Şubat ayında Çin’de ortalama yerel sıcak sac fiyatları, Mart ayında en yüksek seviyesine ulaşarak 31 Mart tarihinde 5.340 RMB/mt depo çıkışı seviyesinde kaydedildi. Bu artışta vadeli sıcak sac fiyatlarındaki yükseliş ve son kullanıcılardan gelen iyi talep rol oynadı.

Ocak-Mart döneminde Çin’in soğuk sac üretimi ise yıllık %32,7 artışla 10,04 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde yıllık bazda kaydedilen bu artış, Ocak-Şubat döneminde kaydedilene kıyasla 3,4 puan daha düşük oldu.