Çin’in sıcak sac üretimi Aralık’ta aylık %11,8 arttı

Pazartesi, 08 Şubat 2021 14:15:10 (GMT+3) | Şanghay

Geçen yılın Aralık ayında Çin’in sıcak sac üretimi, aylık bazda %11,8 veya yaklaşık 1,6 milyon mt artarak 15,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yıllık bazda kaydedilen %17,4’lük artış hızı ise, Kasım ayındaki yıllık artış oranına kıyasla 0,8 puan fazla yavaş oldu. Çin’de ortalama sıcak sac fiyatları Aralık ayında önce yükseldi ve 22 Aralık tarihinde ayın en yüksek seviyesi olan 5.030 RMB/mt seviyesine geldi. Bu artışta vadeli sıcak sac kontratlarındaki yükseliş ve güçlü cevher fiyatları etkili oldu. Fakat fiyatlar ayın sonlarında geriledi. Ocak ayında Çin’de ortalama sıcak sac fiyatları yaklaşan Çin Yeni Yılı tatili sebebiyle kısıtlı bir aralıkta seyretti.

2020 yılının tamamında, Çin’in sıcak sac üretimi yıllık bazda %12,2 artış göstererek 170,46 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aralık ayında, Çin’in soğuk sac üretimi ise yıllık %12,5 artışla 3,97 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yıllık bazda kaydedilen bu artış, Kasım ayında kaydedilene kıyasla 5,5 puan daha yüksek oldu. 2020 yılında, ülkedeki soğuk sac üretimi yıllık %3,9 artışla 39,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.