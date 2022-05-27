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Çin’in özel tahvilleri bu yıl 26 Mayıs itibarıyla 1,82 trilyon RMB seviyesine ulaştı

Cuma, 27 Mayıs 2022 12:27:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Çin’in özel tahvilleri 26 Mayıs itibarıyla 1,82 trilyon RMB (270 milyar $) seviyesine ulaştı.

Çin’in özel tahvilleri 1-26 Mayıs döneminde ise 418,17 milyar RMB (62 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında yeni özel tahvillerin toplam 631,96 milyar RMB (93,8 milyar $) seviyesine ulaşarak aylık bazda bu yılki en yüksek seviyesini kaydetmesi bekleniyor.

Özel tahviller çoğunlukla ulaşım, enerji, tarım, orman ve su koruma projeleri, ekolojik ve çevresel koruma projeleri, sosyal programlar, kentsel ve kırsal lojistik tesisler, kentsel ve endüstriyel park altyapıları, başlıca ulusal strateji projeleri ve düşük bütçeli konut projeleri gibi başlıca alanlarda kullanılacak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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