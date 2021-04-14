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Çin’in otomobil üretimi 1-10 Nisan döneminde %5,1 azaldı

Çarşamba, 14 Nisan 2021 15:19:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1-10 Nisan döneminde Çin’in temel 11 üreticisinin otomobil üretimi yıllık %5,1 düşüşle 488.000 milyon adet oldu. Bu kapsamda binek araç üretimi yıllık %1,2 düşüşle 391.000 mt ve ticari araç üretimi yıllık %18 düşüşle 97.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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