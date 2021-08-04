Çin’in otomobil satışlarının Temmuz ayında 1,82 milyon adede gerilemesi bekleniyor

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 13:38:41 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin otomobil satışlarının bu yılın Temmuz ayında aylık 9,7 ve yıllık %13,8 düşüşle 1,82 milyon adet seviyesinde yer alması bekleniyor.

Özellikle, binek araç ve ticari araç satışlarının Temmuz ayında sırasıyla yıllık %11,2 ve %27,1 düşmesi bekleniyor.

Ayrıca, Çin’in otomobil satışlarının bu yılın ilk yedi ayında yıllık %19 artışla 14,71 milyon adet olması, binek araç ile ticari araç satışlarının ise sırasıyla %20,5 ve %13,3 düşüş göstermesi bekleniyor.