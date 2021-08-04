﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in otomobil satışlarının Temmuz ayında 1,82 milyon adede gerilemesi bekleniyor

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 13:38:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin otomobil satışlarının bu yılın Temmuz ayında aylık 9,7 ve yıllık %13,8 düşüşle 1,82 milyon adet seviyesinde yer alması bekleniyor.

Özellikle, binek araç ve ticari araç satışlarının Temmuz ayında sırasıyla yıllık %11,2 ve %27,1 düşmesi bekleniyor.

Ayrıca, Çin’in otomobil satışlarının bu yılın ilk yedi ayında yıllık %19 artışla 14,71 milyon adet olması, binek araç ile ticari araç satışlarının ise sırasıyla %20,5 ve %13,3 düşüş göstermesi bekleniyor.


Etiketler: Çin  otomotiv  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02  Ağu

Çin’de ağır kamyon satışları Temmuz ayında sertçe düştü
29  Tem

Çin’in araç satışları 2025 yılına kadar 30 milyon adede ulaşacak
27  Tem

CAAM: Çin’de otomobil üretimi 1-20 Temmuz tarihlerinde %33 azaldı
12  Tem

CAAM: Çin’in otomobil üretimi Haziran ayında %16,5, satışları ise %12,4 düştü
08  Tem

CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları Haziran ayında %8 düştü