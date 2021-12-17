Çin’in otomobil satışlarının bu yıl %3,1, önümüzdeki yıl %5,4 artması bekleniyor

Cuma, 17 Aralık 2021 14:15:29 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin toplam otomobil satışlarının, bu yıl içerisinde, yıllık %3,1 artışla 26,10 milyon adet seviyesine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Özellikle, binek araç satışlarının yıllık %5,6 artışla 21,3 milyon adet, ticari araç satışlarının yıllık %6,4 düşüşle 4,8 milyon adet ve yeni elektrikli araç satışlarının ise yıllık 1,5 kat artarak 3,4 milyon adet seviyelerinde yer alması bekleniyor.

CAAM, otomobil satışlarının, önümüzdeki yıl, yıllık %5,4 artarak 27,5 milyon adet; binek araç satışlarının yıllık %8 artışla 23 milyon adet, ticari araç satışlarının %6 düşüşle 4,5 milyon adet ve yeni elektrikli araç satışlarının yıllık %47 artışla 5 milyon adet seviyelerine çıkmasını öngördüğünü belirtti.

2021-2025 yılları arasında, Çin otomotiv sektörünün, makroekonomik göstergelerin toparlanmasına, alt ve orta gelir grubunun ekonomik durumunun iyileşmesine ve hükümetin uygulayacağı politikalara bağlı olarak önünün açık olacağı düşünülüyor. 2025 yılının sonunda, toplam araç satışlarının 30 milyon adede çıkması bekleniyor.