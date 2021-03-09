Çin’in otomobil satışları ilk çeyrekte 2,1 milyon artacak

Salı, 09 Mart 2021 14:25:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayının 23 iş günü içermesi ve tüm yılın en fazla çalışılan ayı olması, ülkede binek araç satışları ve üretimi açısından iyi olarak yorumlanıyor.

Bu kapsamda, Çin Binek Araç Birliği’ne (CPCA) göre, satışların ilk çeyrekte 2,1 milyon artarak 5,11 milyon’a çıkacağı düşünülüyor. Çin Yeni Yılı tatili sonrasında, Corona salgınının etkili bir şekilde kontrol altına alınması sayesinde, alıcıların yeni araçlara çok daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor.