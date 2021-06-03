Çin’in otomobil satışları Haziran ayında düşecek

Perşembe, 03 Haziran 2021 14:30:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de otomobil satışlarının bu yılın Mayıs ayında yıllık %8,8 ve aylık %5 artışla 1,72 milyon adet olması bekleniyor.

Çip arz sıkıntısının üretimi ve satışları yavaşlatması ile birlikte yakında başlayacak ölü sezon nedeniyle otomobil talebinin azalmasına bağlı olarak Haziran ayında satışlarda düşüş görülecek.

CAAM’ın Başkan Yardımcısı Xiao Zhengsan konuya ilişkin, “Otomobil satışları bu yılın başından itibaren sertçe artsa da piyasanın geleceğine yönelik tedbirli iyimserliğimizi sürdürmemiz lazım. Bu yıla ait araç satışları 2019 yılıyla paralel olsa da yılın kalanına yönelik tedarik zinciri ve çip arz sıkıntısı dahil olmak üzere otomotiv sektörünü olumsuz etkileyecek belirsizlikler bulunuyor,” açıklamasını yaptı.