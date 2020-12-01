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Çin’in otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Kasım ayında arttı

Salı, 01 Aralık 2020 12:38:17 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil Satıcıları Birliği'ne göre (CADA), Kasım ayında Çin’in otomobil satıcıları stok uyarı endeksi, Ekim ayında kaydedilen %54,1’e kıyasla 6,4 puan artarak ve geçen yılın aynı ayında kaydedilene kıyasla 2 puan düşerek %60,5 oldu.

CADA’ya göre, 11 Kasım’daki ulusal alışveriş festivali, Guangzhou’daki uluslararası otomobil fuarı ve kırsal bölgedeki elektrikli araç satışları, otomobil talebini olumlu etkiledi. Ancak, soğuk havalar ve nadiren çıkan Covid-19 vakaları, otomobil alımını belirli bir oranda olumsuz etkiledi.

Yılsonu yaklaşırken, Aralık ayında daha fazla promosyon faaliyetleri yapılacak, bunun da söz konusu ayda otomobil satışlarını yukarı çekmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin  otomotiv  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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