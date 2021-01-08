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Çin’in otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Aralık ayında arttı

Cuma, 08 Ocak 2021 16:10:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil Satıcıları Birliği'ne göre (CADA), Aralık ayında Çin’in otomobil satıcıları stok uyarı endeksi, Kasım ayında kaydedilen %60,5’e kıyasla 0,2 puan ve geçen yılın aynı ayında kaydedilene kıyasla 1,7 puan artarak %60,7 oldu.

CADA’ya göre, stok uyarı endeksi üç yıl üst üste %50’nin üzerinde kalarak Çin’in araç pazarı için ayar dönemini yansıtırken, 2018’den beri yıllık araç satışları negatif bir büyümeyi işaret ediyor.

2020’deki Covid-19 salgınının, tüketicileri mümkün olduğunca güvenliği sağlamak için özel araba satın almaya zorlaması otomobil satışları üzerinde olumlu bir etki yarattı. Aynı zamanda, araç tüketimini artırmaya yönelik önlemler de otomobil satışlarını olumlu yönde etkiledi.

CADA genel sekreter yardımcısı Lang Xuehong, son aylarda yeni otomobil satışlarının sürekli artmasının stok uyarı endeksini düşürmeye yardımcı olacağını söyledi. Stok uyarı endeksinin kademeli olarak normal seviyelere, büyük olasılıkla %50’nin altına dönebileceği düşünülüyor.

 


Etiketler: otomotiv  Güneydoğu Asya  Çin  |  benzer haberler »


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