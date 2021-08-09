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Çin’in nihai mamul ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %15,6 düştü

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 14:18:42 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in nihai mamul ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %16,2 ve yıllık %51,4 düşüşle 1,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Talepte kaydedilen yavaşlama nihai mamul ithalatını olumsuz etkilerken, yarı mamul ithalatı iyi bir seyir göstermeye devam etti.

Ham çelik üretimindeki azalmanın yılın ikinci yarısında yarı mamul ithalatını destekleyebileceği belirtildi.

Çin, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, bu yılın ilk altı ayında kaydedilen yıllık %0,1 artışa kıyasla yıllık %15,6 düşüşle 8,40 milyon mt nihai mamul ithal etti.


Etiketler: Çin  ith/ihr istatistikleri  yarı ürünler  çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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