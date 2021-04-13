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Çin’in nihai mamul ithalatı Ocak-Mart döneminde %17 arttı

Salı, 13 Nisan 2021 14:13:35 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Çin’in nihai mamul ithalatı yıllık %17 artış göstererek 3,72 milyon mt oldu. Bu artış yılın ilk iki ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,4 puan daha az oldu.

Sadece Mart ayında ise Çin’in nihai mamul ithalatı yıllık bazda %16 artışla 1,32 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu tonaja yarı mamul ithalatı dahil değil ve aktif bir şekilde yapılan kütük alımlarından dolayı yarı mamul ithalatının yüksek olması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce de belirttiği gibi, Çin Demir Çelik Birliği (CISA) bu yıl Çin’de altyapı yatırımlarındaki artış sonucu çelik talebinin artması ve bundan dolayı ithalatın da önceki yıla göre biraz daha fazla olması bekleniyor.  

 

 


Etiketler: Çin  çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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